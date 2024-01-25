В полосатом костюме и с новым оттенком волос: королева Камилла посетила центр для женщин

Пока король Чарльз III готовится к операции на простате его супруга Камилла исполняет свои королевские обязанности.

На днях Ее Величество посетила Центр Gaia Refuge в Ламбете, в Южном Лондоне, который специализируется на борьбе с насилием в отношении женщин и девочек. Во время своего визита королева встретилась в частном порядке с жертвами домашнего насилия, которые поделились своими личными историями и опытом получения поддержки со стороны Refuge.

Королева Камилла приехала на встречу в темном полосатом костюме, состоящем из короткого жакета и юбки. Под жакетом у нее была голубая блузка, а обула Камилла высокие замшевые сапоги от Russell & Bromley.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Королева сделала красивую укладку, а цвет ее волос стал более теплым, вероятно Камилла покрасилась. Она сделала дневной макияж, в ее ушах были серьги-клипсы из жемчуга, а на груди пришпилена брошь Королевского Норфолкского полка. Также образ дополняло несколько браслетов на запястье.

Напомним, во время прошлого выхода у Камиллы спрашивали о состоянии здоровья короля Чарльза, и она прокомментировала, как монарх настроен перед операцией. Кстати, ее дата не известна, возможно, ее уже и провели. Букингемский дворец пока что не комментировал ситуацию.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

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