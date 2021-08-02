В команде замена: герцогиня Кембриджская займет место принца Гарри

Британская королевская семья нашла человека, который возьмет на себя некоторые патронажи принца Гарри. Это будет герцогиня Кембриджская Кэтрин.

После того как герцог Сассекский и его супруга Меган сообщили, что не планируют возвращаться к королевской жизни в Великобритании, встал вопрос о том, кто же заменит Гарри в его патронажах.

Принц Гарри и герцогиня Кембриджская / Associated Press

Как сообщает издание The Sunday Times, герцогиня Кембриджская, которая, как известно, очень любит спорт, возьмет на себя две обязанности принца Гарри и станет покровительницей Союза регби-футбола (RFU) и Футбольной лиги регби (RFL).

Официально об этом дворец планирует объявить в ближайшие несколько месяцев до старта чемпионата мира по регби в октябре 2021 года. Кейт известна как поклонница регби. Ее семья всегда посещала матчи, а отец Майкл Миддлтон планировал выходные семьи так, чтобы присутствовать на международных матчах. Об этом еще в 2014 году в статья для Vanity Fair рассказывала сестра Кейт – Пиппа Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская разговаривает с членами команды Pirates, когда она и ее муж принц Уильям посещают турнир молодых игроков по регби на стадионе Forsyth Barr в Данидине, Новая Зеландия, 13 апреля 2014 года. / Associated Press

Также читайте Случается с каждым: конфузы герцогини Кембриджской

Герцогиня Кембриджская посещала чемпионат мира по регби в 2015 году и матч Франции и Уэльса в Париже два года спустя, в то время как ее муж является покровителем Союза регби Уэльса.

Сейчас Кэтрин является покровительницей Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета, и публика могла видеть ее во время недавнего Уимблдонского турнира. А принц Гарри был патроном RFU и RFL в течение пяти лет.

Герцогиня Кембриджская на Уимблдоне / Associated Press

Читайте также: По стопам короля Эдуарда VIII: принц Гарри заявил, что пишет мемуары

Конфузы герцогини Кембриджской (8 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку