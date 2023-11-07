В команде "замена": принц Уильям вышел на зеленую дорожку с другой Кейт

Принцесса Уэльская не смогла сопровождать своего мужа принца Уильяма на церемонию Earthshot в Сингапур.

Ранее во время одного из выступлений принц Уильям объяснил, почему Кейт не приехала. А на зеленой дорожке церемонии появился в компании другой Кейт – актрисы Кейт Бланшетт.

Уильям вышел в изумрудном бархатном пиджаке от Alexander McQueen, который ранее носил на церемонии вручения премии Earthshot Prize в 2021 году и черных брюках, а компанию ему составила член Совета премии Earthshot Prize Кейт Бланшетт, а также ведущие церемонии Ханна Уоддингем и Стерлинг К. Браун.

Ханна Уоддингем, Стерлинг К. Браун, принц Уильям и Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Бланшетт появилась на дорожке в золотистом костюме-тройке, с перстнем на пальце и в лаконичных серьгах. Ее волосы были распущены, а на лице был легкий дневной макияж.

По словам организаторов, Уильям вместе со знаменитыми сторонниками Earthshot прилетел в Сингапур коммерческим, а не частным рейсом, и были приняты другие меры, чтобы сделать мероприятие максимально экологичным. Чего не скажешь про его брата принца Гарри, который на днях снова оказался в неприятной ситуации, связанной с экологией.

Принц Уильям и Кейт Бланшетт / Фото: Associated Press

Церемония награждения будет транслироваться по всему миру на BBC One и будет доступна по всему миру на YouTube.

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