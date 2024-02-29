В комбинезоне цвета хаки и кожаных перчатках: Карла Бруни в стильном луке пришла на фэшн-шоу

Бывшая первая леди Франции и модель Карла Бруни посетила показ Модного дома Yves Saint Laurent, который состоялся в Парижской неделе моды.

На фэшн-ивенте она предстала в стильном образе. На ней был комбинезон цвета хаки на молнии, с широкими брюками, большими накладными карманами и коричневым кожаным поясом.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Аутфит экс-первая леди дополнила коричневыми лакированными остроносыми туфлями, темно-коричневыми перчатками, одну из которых украсила сверху золотым широким браслетом.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Бруни распустила волосы и дополнила лук черными солнцезащитными очками и большими серьгами-кольцами.

Карла Бруни / Фото: Associated Press

Напомним, Карла Бруни в черном элегантном платье продемонстрировала стройную фигуру на Венецианском кинофестивале.

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