В комбинезоне и кожаной косухе: королева Максима с дочерьми посетила гонку

52-летняя королева выглядела стильно в черном комбинезоне Max Mara, рыжей кожаной куртке-косухе Massimo Dutti, в босоножках на платформе от Jimmy Choo и в руках несла сумку на короткой ручке Trunk Bag. У королевы в ушах были массивные золотые серьги, а на шее украшение из цепи, на запястьях – браслеты, также она надела солнцезащитные очки Tom Ford, сделала легкий макияж и распустила волосы.

Королева Максима с дочерью принцессой Катариной-Амалией / Фото: Getty Images

Ее дочь – наследная принцесса Катарина-Амалия была в голубо-белой блузке с вышивкой от Zara и широких синих брюках, сверху она набросила молочно-белое пальто и обула кроссовки Veja. Так же, как и ее мама она надела несколько браслетов на запястье, украшение на шею и распустила волосы, сделала дневной макияж, а в руках держала бежевую плетеную сумку Marina Raphael.

Также на гонку приехала вместе с сестрой и мамой принцесса Алексия. Она была в джинсовом комбинезоне Mango, с серьгами-висюльками в виде сердец и с тонкой подвеской на шее. Рыжие волосы девушка распустила и сделала легкий мейк-ап.

Принцесса Алексия / Фото: Getty Images

Напомним, недавно королева Максима и король Виллем-Александр раскрыли название нового учебного заведения, где будет учиться их младшая дочь.

Королевская семья Нидерландов на гонке Гран-при Нидерландов F1в Зандворте

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