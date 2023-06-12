В комбинезоне любимого фасона: королева Камилла опять одела "королевский синий" на мероприятие

Появление королевы на этом мероприятии было под угрозой.

Королева Камилла и король Чарльз III посетили мероприятие во дворце Хэмптон-Корт - первый литературный фестиваль в Королевском читальном зале.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла появилась уже в традиционном для себе синем цвете. На королеве в этот раз был комбинезон от anna valentine в ее любимом свободном фасоне и с рукавами три четверти. Спереди он застегивался на молнию.

Образ Ее Величества дополнил палантин, который она держала в руке, клатч, замшевые ботинки и множество браслетов на руке, среди которых был и Van Cleef & Arpels, который она почти никогда не снимает.

Королева Камилла и Джуди Денч / Фото: Associated Press

Однако на это событие королева могла не успеть. Согласно изданию Daily Mail, Камилла застряла в пробке из-за плохой погоды в городе. Но все же она приехала, а до того гостей мероприятия развлекал ее супруг король Чарльз.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Читайте также: