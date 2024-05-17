В комбинезоне на одно плечо: королева Максима посетила церемонию

Ее Величество королева Максима встретилась с лауреатами во время вручения Премии короля Виллема I 2024 года за предпринимательство в Театре Де Шпигель.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Королева выглядела великолепно в комбинезоне из шелкового крепа от Natan Couture светлого оттенка и со шлейфом, а также тонким поясом на талии. Образ она дополнила остроносыми туфлями на каблуках от Gianvito Rossi, у нее на запястье сверкало несколько браслетов и часы из белого золота с бриллиантами и перламутровым циферблатом от Patek Philippe, в ушах были серьги, а на груди пришпилена брошь.

Королева распустила волосы, сделала макияж и позировала с улыбкой на лице.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А недавно мы видели ее образ в платье Elie Saab, когда королева Максима вместе с мужем королем Виллемом-Александром приезжала в муниципалитеты Хет-Хогеланд и Эмсдельта.

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Getty Images

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