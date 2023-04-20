В комбинезоне с баской: Мишель Обама пришла на популярное шоу в образе от Fendi

У экс-первой леди отличный вкус, что она в очередной раз доказала.

Бывшая первая леди США, 59-летняя Мишель Обама, пришла на программу "Ночное шоу с Джимми Фэллоном", чтобы рассказать о своей новой книге "Свет, который мы несем".

Для эфира она выбрала темно-синий наряд - комбинезон необычного дизайна от бренда Fendi, который был представлен Модным домом в коллекции осень-зима 2023.

У комбинезона были длинные рукава с манжетами и широкие брюки со стрелками. Спереди комбинезон застегивался на молнию, и у него был небольшой воротник. Интересной деталью этого наряда стала баска на талии с ремешком и складками, как у теннисной юбки.

Мишель Обама / Фото: Getty Images

Образ экс-первая леди дополнила высокой прической с роскошными афрокосичками, собранными в высокий хвост, а также красивым макияжем и ярким маникюром морковного цвета. Также она надела украшения от бренда Eéra и черные туфли-лодочки.

Мишель Обама / Фото: Getty Images

Книга Обамы, которую она презентовала на программе, стала второй. Несколько лет тому назад она написала мемуары под названием "Становление".

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