В комбинезоне с кейпом и с нежным макияжем: королева Матильда сходила с мужем на концерт

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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Накануне праздника, который в Бельгии отмечают 21 июля, королева Матильда и король Филипп посетили специальный концерт в честь Национального дня во Дворце изящных искусств Бозар в Брюсселе.

Ее Величество королева приехала на мероприятие в комбинезоне с кейпом и крупным цветком на груди, она была обута в туфли-лодочки из сатина на каблуках, а в руке держала пудровый маленький клатч. Матильда сделала укладку и вечерний макияж, надела золотые серьги с россыпью бриллиантов, а также у нее на запястье был золотой браслет. Король Филипп был в темно-синем костюме в полоску, белой рубашке и галстуке в принт.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Напомним, сегодня бельгийская королевская семья посетила мессу в честь празднования Национального дня, где королева Матильда блистала в совсем другом наряде — красном платье с открытыми плечами, но была в этих же серьгах.

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Бельгийская королевская семья / © Getty Images