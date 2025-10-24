В комбинезоне с обнаженной спиной: младшая дочь королевы Летиции вышла в свет с семьей

Королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

18-летняя инфанта появилась на мероприятии вместе со своими родителями — королем и королевой, а также старшей сестрой — принцессой Леонор. Она была одета в черный комбинезон с обнаженной спиной от Hugo Boss, дополнив его балетками от Pretty Ballerinas, а также кольцом Karen Hallam королевы Летиции и широким золотым браслетом на запястье.

Это уже не первое появление Софии с этим украшением ее матери на пальце, ранее Летиция очень любила носить это позолоченное кольцо, пока не приобрела другое от Coreterno.

Королева Летиция и инфанта София / © Getty Images

Кольцо Karen Hallam было несколько лет одним из самых узнаваемых украшений королевы Летиции, поскольку она не снимала его ни на одном публичном мероприятии в течение четырех лет. Она впервые надела его в 2019 году на обеде перед церемонией вручения премии Сервантеса и не расставалась с ним, по крайней мере, на публике, до января 2023 года, когда сменила его на другое, о котором мы упомянули выше.

Принцесса Леонор, король Филипп VI, королева Летицияи инфанта София / © Getty Images

Инфанта София уже появлялась с этим кольцом на пальце во время посещения деревни Сан-Марти-Велл, где встретились с молодыми людьми из программ Фонда Стефано Палумбо в Сан-Марти-Вель в Жироне.