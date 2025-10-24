- Дата публикации
В комбинезоне с обнаженной спиной: младшая дочь королевы Летиции вышла в свет с семьей
Младшая дочь королевы Летиции и короля Филиппа VI — инфанта София — появилась на торжественном концерте в смелом и элегантном образе.
18-летняя инфанта появилась на мероприятии вместе со своими родителями — королем и королевой, а также старшей сестрой — принцессой Леонор. Она была одета в черный комбинезон с обнаженной спиной от Hugo Boss, дополнив его балетками от Pretty Ballerinas, а также кольцом Karen Hallam королевы Летиции и широким золотым браслетом на запястье.
Это уже не первое появление Софии с этим украшением ее матери на пальце, ранее Летиция очень любила носить это позолоченное кольцо, пока не приобрела другое от Coreterno.
Кольцо Karen Hallam было несколько лет одним из самых узнаваемых украшений королевы Летиции, поскольку она не снимала его ни на одном публичном мероприятии в течение четырех лет. Она впервые надела его в 2019 году на обеде перед церемонией вручения премии Сервантеса и не расставалась с ним, по крайней мере, на публике, до января 2023 года, когда сменила его на другое, о котором мы упомянули выше.
Инфанта София уже появлялась с этим кольцом на пальце во время посещения деревни Сан-Марти-Велл, где встретились с молодыми людьми из программ Фонда Стефано Палумбо в Сан-Марти-Вель в Жироне.