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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

В комбинезоне с обнаженными плечом: королева Максима сходила на концерт с первой леди Германии

Король Виллем-Александр и королева Максима наслаждались музыкальным представлением и приемом в немецком посольстве, организованным для них гостями — президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером и первой леди Эльке Бюденбендер.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Максима и Эльке Бюденбендер

Королева Максима и Эльке Бюденбендер / © Getty Images

Для этого случая королева выбрала пастельный комбинезон от Natan с одним открытым плечом и тонким поясом, подчеркивающим талию. В руках Максима держала платок, обута была в туфли-лодочки с россыпью пайеток, а на груди у нее сверкала брошь с бриллиантами.

Также Максима дополнила свой образ серьгами-висюльками тоже с бриллиантами, браслетами и клатчем, декорированным разноцветными камнями. Волосы она собрала в высокую прическу и сделала выразительный вечерний макияж.

Эльке Бюденбендер, король Виллем-Александр, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, королева Максима / © Getty Images

Эльке Бюденбендер, король Виллем-Александр, президент Франк-Вальтер Штайнмайер, королева Максима / © Getty Images

Первая леди Германии — Эльке Бюденбендер — облачилась в белый комбинезон с замком и накладными карманами, обула черные туфли-лодочки из кожи на каблуках, а на шее у нее было золотое колье.

Королева Максима и Эльке Бюденбендер / © Getty Images

Королева Максима и Эльке Бюденбендер / © Getty Images

Ранее королевская чета устроила для своих гостей торжественный банкет во дворце, где королева Максима и ее старшая дочь принцесса Катарина-Амалия блистали в роскошных образах и тиарах.

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Дата публикации
Количество просмотров
142
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