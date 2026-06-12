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В комбинезоне с обнаженными плечом: королева Максима сходила на концерт с первой леди Германии
Король Виллем-Александр и королева Максима наслаждались музыкальным представлением и приемом в немецком посольстве, организованным для них гостями — президентом Германии Франк-Вальтер Штайнмайером и первой леди Эльке Бюденбендер.
Для этого случая королева выбрала пастельный комбинезон от Natan с одним открытым плечом и тонким поясом, подчеркивающим талию. В руках Максима держала платок, обута была в туфли-лодочки с россыпью пайеток, а на груди у нее сверкала брошь с бриллиантами.
Также Максима дополнила свой образ серьгами-висюльками тоже с бриллиантами, браслетами и клатчем, декорированным разноцветными камнями. Волосы она собрала в высокую прическу и сделала выразительный вечерний макияж.
Первая леди Германии — Эльке Бюденбендер — облачилась в белый комбинезон с замком и накладными карманами, обула черные туфли-лодочки из кожи на каблуках, а на шее у нее было золотое колье.
Ранее королевская чета устроила для своих гостей торжественный банкет во дворце, где королева Максима и ее старшая дочь принцесса Катарина-Амалия блистали в роскошных образах и тиарах.