В комбинезоне с пикантным декольте: Меган Маркл побывала на светской тусовке в Лос-Анджелесе

Меган Маркл посетила светскую тусовку в Лос-Анджелесе.
Супруга принца Гарри появилась на вечеринке по случаю запуска линии средств по уходу за волосами своей подруги - знаменитого парикмахера Кади Ли.
43-летняя герцогиня Сассекская появилась на мероприятии в гламурном черном костюме, состоявшем из топа без бретелек с вырезом сердцем и брюк со стрелками. Меган сделала красивую укладку, накрутив волосы локонами, макияж с акцентом на пышные ресницы и натуральный оттенок блеска на губах, а также светлый маникюр. В ее ушах были лаконичные золотые серьги и золотая подвеска на шее.
Мероприятие прошло в любимом знаменитостями ресторане Gjelina. Праздновали запуск новой линии средств по уходу за волосами Highbrow Hippie от Kadi, в которую Меган инвестировала средства. В салоне парикмахера, который расположен в престижном районе Лос-Анджелеса, обслуживаются Джулия Робертс, Брэд Питт, Сигурни Уивер и многие другие звезды.
На фото с Меган и Кади также запечатлен стилист по волосам Серж Норман, который делал герцогине Сассекской ее свадебную прическу.
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