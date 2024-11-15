В комбинезоне с пикантным декольте: Меган Маркл побывала на светской тусовке в Лос-Анджелесе

Супруга принца Гарри появилась на вечеринке по случаю запуска линии средств по уходу за волосами своей подруги - знаменитого парикмахера Кади Ли.

43-летняя герцогиня Сассекская появилась на мероприятии в гламурном черном костюме, состоявшем из топа без бретелек с вырезом сердцем и брюк со стрелками. Меган сделала красивую укладку, накрутив волосы локонами, макияж с акцентом на пышные ресницы и натуральный оттенок блеска на губах, а также светлый маникюр. В ее ушах были лаконичные золотые серьги и золотая подвеска на шее.

Меган Маркл, Кади Ли и Серж Норман / Фото: Getty Images

Мероприятие прошло в любимом знаменитостями ресторане Gjelina. Праздновали запуск новой линии средств по уходу за волосами Highbrow Hippie от Kadi, в которую Меган инвестировала средства. В салоне парикмахера, который расположен в престижном районе Лос-Анджелеса, обслуживаются Джулия Робертс, Брэд Питт, Сигурни Уивер и многие другие звезды.

Меган Маркл, Кади Ли и Серж Норман / Фото: Getty Images

На фото с Меган и Кади также запечатлен стилист по волосам Серж Норман, который делал герцогине Сассекской ее свадебную прическу.

Свадьба Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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