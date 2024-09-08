В комбинезоне с принтом и очках Louis Vuitton: княгиня Шарлин на велозаезде

Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили водно-велосипедный заезд Crossing Calvi-Monaco 2024 7 сентября 2024 года в Монако.

Шарлин выбрала для выхода на публику комбинезон из эластичного джерси с принтом от Diane von Furstenberg, который сочетала с солнцезащитными очками черного цвета Louis Vuitton. У княгини была лаконичная прическа, золотые серьги в ушах и помадой Шарлин подчеркнула губы. Также на ее пальце сверкало новое золотое кольцо с бриллиантами на месте помолвочного, которое в этот раз Шарлин не надела.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Князь Альбер II надел белую футболку-поло и синие шорты с черным кожаным ремнем.

Напомним, в прошлый выход Шарлин в голубом жакете и молочных брюках появилась на торжественном мероприятии с детьми и мужем в Монако. В последнее время княгиня активно исполняет свои обязанности и часто появляется на публичных мероприятиях.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

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