В комбинезоне с принтом и очках Louis Vuitton: княгиня Шарлин на велозаезде

Княжеская чета Монако появилась вместе на публичном мероприятии.
Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили водно-велосипедный заезд Crossing Calvi-Monaco 2024 7 сентября 2024 года в Монако.
Шарлин выбрала для выхода на публику комбинезон из эластичного джерси с принтом от Diane von Furstenberg, который сочетала с солнцезащитными очками черного цвета Louis Vuitton. У княгини была лаконичная прическа, золотые серьги в ушах и помадой Шарлин подчеркнула губы. Также на ее пальце сверкало новое золотое кольцо с бриллиантами на месте помолвочного, которое в этот раз Шарлин не надела.
Князь Альбер II надел белую футболку-поло и синие шорты с черным кожаным ремнем.
Напомним, в прошлый выход Шарлин в голубом жакете и молочных брюках появилась на торжественном мероприятии с детьми и мужем в Монако. В последнее время княгиня активно исполняет свои обязанности и часто появляется на публичных мероприятиях.
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