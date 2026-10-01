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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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В комбинезоне цвета овсянки: неожиданный выход бельгийской королевы Матильды

Королева Матильда продемонстрировала сегодня на публике новый деловой лук, который стоит внимания.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда Бельгийская посетила третий симпозиум «Ее Величества Королевы» на тему «Искусственный интеллект в сфере здравоохранения», организованного Королевскими медицинскими академиями Бельгии во Дворце академий в Брюсселе.

Для такого делового мероприятия королева выбрала неожиданный образ: твидовый комбинезон цвета овсянки с золотыми пуговицами и четырьмя накладными карманами, сочетая его со светлыми замшевыми туфлями-лодочками на каблуках и маленьким кремовым клатчем, а также крупными золотыми серьгами. Ее Величество королева сделала лаконичную прическу и легкий дневной макияж. А запечатлели ее выходящей из автомобиля.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

В прошлый свой выход королева Матильда демонстрировала образ в платье осенних оттенков, когда вместе с мужем королем Филиппом посетила город Льеж с официальным визитом.

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