В комбинезоне Zara и дорогих мюлях: Меган Маркл сияла рядом с мужем Гарри в день его рождения

Принц Гарри и Меган Маркл прибыли сегодня на соревнование по волейболу между Польшей и Германией. Толпа ликовала и пела для принца песню "С Днем Рождения". Гарри исполняется 39 лет.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Также утром в день его рождения организаторы "Игр непокоренных" поздравили Гарри забавной фотографией в социальных сетях — с сообщением: "Ты дал надежду, вдохновил миллионы и никогда не переставал вызывать улыбку на лицах людей".

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

Меган, сегодня тоже сияла рядом с мужем. Она, похоже, ощущает себя настоящей "хозяйкой" этого спортивного действа. Оно и не удивительно, ведь одно из первых публичных свиданий пары прошло в 2017 году как раз во время Invictus Games.

Принц Гарри и Меган Маркл на Играх в Торонто в 2017 году / Фото: Getty Images

Меган была в комбинезоне от Zara из коллекции прошлого сезона поверх которого надела удлиненный молочно-белый жакет и обула черные кожаные сабо-мюли от Saint Laurent. Из украшений образ герцогини дополняла золотая подвеска с медальйоном на шее, серьги, несколько колец, золотой браслет и часы, похоже, Cartier. Герцогиня выглядела радостной, всем махала рукой и улыбалась.

From all of us at the @InvictusGamesDE, a heartfelt HAPPY BIRTHDAY to the founder and patron of @WeAreInvictus, Prince Harry, The Duke of Sussex You've given hope, inspired millions and never stop putting a smile on peoples faces pic.twitter.com/ibbTuURDEj — Invictus Games Düsseldorf 2023 (@InvictusGamesDE) September 15, 2023

Праздновать день рождения принц Гарри начал днем ранее, когда отправился с женой и с некоторыми из своих сотрудников в ресторан Brauerei Schumacher. На странице заведения в Instagram опубликовали вот такое фото с подписью:

"Так гордимся! Впечатлены очень приятными людьми Те, кому понравился наш шницель Schumi Alt, Haxe Wiener, кровяная колбаса и немецкие колбаски ❤".

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