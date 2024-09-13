В комбинезоне от любимого бренда: княгиня Шарлин с мужем посетила открытие колледжа

Князь Альбер II и княгиня Шарлин открыли новый колледж Чарльза III, который сможет принять до 1500 студентов в 102 учебных классах.

Княжеская чета начала свой визит в учебное заведение со школьного ресторана, амфитеатра и 2 учебных классов, посещение которых продолжилось презентацией спортивной инфраструктуры, бассейна и спортзала площадью более 1000 м².

Княгиня Шарлин в этот раз появилась на публике в комбинезоне Diane von Furstenberg в мелкую цепочку коричневого цвета с широким поясом-резинкой на талии. У Ее Светлости были распущены белокурые волосы, в ушах сверкали серьги-пусеты с бриллиантами, а на пальце - помолвочное кольцо. Макияж в этот раз Шарлин сделала в максимально натуральных оттенках.

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Напомним, ранее княгиня уже появлялась на публике в похожем комбинезоне от этого же бренда, когда посетила вместе с мужем водно-велосипедный заезд Crossing Calvi-Monaco 2024 в Монако.

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