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В комфортном костюме с узором "елка": премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила соревнования по плаванию
Политик продемонстрировала сдержанный и практичный наряд, отдав предпочтение монохромной цветовой гамме.
Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стала гостьей первого дня 62-х Международных соревнований по плаванию Settecolli, которые прошли на спортивном комплексе Foro Italico в Риме. Для публичного мероприятия политик выбрала комфортный образ в стиле смарт кэжуал.
Она появилась в черно-белом костюме с узором «елка», состоящем из свободной рубашки с накладными карманами и закатанными рукавами, а также широких брюк с завышенной талией. Под рубашку премьер-министр надела белый топ.
У Мелони была идеально ровная прическа, нежный макияж и молочный маникюр. Шею она украсила тонким колье, а руки — серебряным браслетом и несколькими кольцами. На одном из запястий также были плетеные браслеты в цветах итальянского флага.
Напомним, Джордж Мелони взяла с собой на саммит свою 9-летнюю дочь, которая сразу стала звездой Интернета.