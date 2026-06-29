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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
522
Время на прочтение
1 мин

В комфортном костюме с узором "елка": премьер-министр Италии Джорджа Мелони посетила соревнования по плаванию

Политик продемонстрировала сдержанный и практичный наряд, отдав предпочтение монохромной цветовой гамме.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Джорджа Мелони

Джорджа Мелони / © Getty Images

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони стала гостьей первого дня 62-х Международных соревнований по плаванию Settecolli, которые прошли на спортивном комплексе Foro Italico в Риме. Для публичного мероприятия политик выбрала комфортный образ в стиле смарт кэжуал.

Джорджа Мелони / © Getty Images

Джорджа Мелони / © Getty Images

Она появилась в черно-белом костюме с узором «елка», состоящем из свободной рубашки с накладными карманами и закатанными рукавами, а также широких брюк с завышенной талией. Под рубашку премьер-министр надела белый топ.

У Мелони была идеально ровная прическа, нежный макияж и молочный маникюр. Шею она украсила тонким колье, а руки — серебряным браслетом и несколькими кольцами. На одном из запястий также были плетеные браслеты в цветах итальянского флага.

Напомним, Джордж Мелони взяла с собой на саммит свою 9-летнюю дочь, которая сразу стала звездой Интернета.

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Дата публикации
Количество просмотров
522
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