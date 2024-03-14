В компании бывшего возлюбленного: принцессу Анну запечатлели на фестивале в Челтнеме

Принцесса Анна в молодости встречалась с Эндрю Паркер-Боулзом еще до того, как он женился на Камилле Шанд.

Вчера принцесса Анна вместе с королевой Камиллой, а также с дочерью Зарой Тиндалл и племянницей принцессой Евгенией Йоркской посетила Челтнемский конный фестиваль на ипподроме в Челтнеме.

73-летняя принцесса надела пальто цвета овсянки с большими карманами, песочную шляпу с цветком сбоку, шарф в тон, обула высокие замшевые сапоги на каблуках с застежкой с бахромой и им в тон подобрала сумку.

Также Анна была в лаконичных серьгах, с красной помадой на губах и с брошью на груди, а волосы собрала в свою классическую прическу.

Эндрю Паркер-Боулз и принцесса Анна / Фото: Getty Images

Ее запечатлели рядом с Эндрю Паркер-Боулзом, с которым когда-то во времена своей молодости у Анны были романтические отношения. После непродолжительного романа они расстались и вскоре Эндрю женился на Камилле (ныне королеве Камилле, второй супруге короля Чарльза III). Ее Величество, кстати, вчера также посетила Челтнемский фестиваль.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Читайте также: