В компании детей: нидерландская принцесса отправилась на морскую прогулку

Принцесса Лаурентин с детьми / © Getty Images

Невестка короля Виллема-Александра вместе с детьми — сыном графом Клаусом Нидерландским и дочерью Элоизой Нидерландской плыли на судне Groene Draeck в третий день парусной регаты SAIL Amsterdam в Амстердаме.

59-летняя принцесса была одета в синий топ и полосатый короткий жакет в морском стиле, а также белые брюки. Она дополнила образ крупными синими серьгами-висюльками и сделала красный маникюр и легкий дневной макияж.

Также ранее мы показывали, что короля Виллема-Александра также запечатлели во время регаты в Амстердаме. А вот королева Максима рядом с ним запечатлена не была. Зато монарх взял с собой вторую свою невестку — принцессу Мейбл.