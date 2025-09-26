В компании дочерей: королева Рания поделилась милым семейным снимком в честь двойного праздника

Принцесса Сальма, королева Рания и принцесса Иман / © Instagram королевы Рании

Ее младшая дочь принцесса Сальма сегодня празднует 25-летие, а старшей — принцессе Иман — завтра исполняется 29 лет.

«Родились с разницей в четыре года и один день, и навсегда в моем сердце💖С днем ​​рождения, мои любимые девочки (хотя, будем честны, внучки быстро догоняют!)», — написала под фото королева Рания.

Ее Величество имела ввиду своих двоих внучек — дочь принцессы Иман — принцессу Амину, и дочь ее сына кронпринца Хусейна — принцессу Иман (названную в честь сестры).

Кстати, буквально на днях королева Рания публиковала новое фото с маленькой Аминой на руках, коротко подписав кадр: «С моей Аминой».