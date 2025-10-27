В компании дочери и невестки: королева Рания в небесно-голубом платье приехала на открытие парламента

Королева Рания с дочерью принцессой Сальмой / © Instagram королевы Рании

Супруга короля Иордании Абдаллы II преподала мастер-класс по стилю, появившись на мероприятии в небесно-голубом платье миди из струящейся ткани от Maison Valentino с бантом на шее и широким поясом, подчеркивающим талию. В руках Рания несла маленькую плетенную сумку от Fendi, обула голубые замшевые туфли Jennifer Chamandi и была в солнцезащитных очках прямоугольной формы Jacques Marie Mage.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Рания выглядела великолепно, собрав часть волос заколкой и сделав легкие локоны, красивый макияж и надев несколько серьг.

Королева Рания / © Instagram королевы Рании

Ее дочь принцесса Сальма облачилась в черное платье миди из струящегося твила от Meandem с поясом и обула лаковые туфли-лодочки на каблуках Jennifer Chamandi. У принцессы были распущены волосы, которые она также уложила легкими волнами и макияж на лице.

Королева Рания и принцесса Сальма / © Instagram королевы Рании

Принцесса Раджва, судя по фотографиям королевы Рании, также присутствовала на открытии. Она надела серое платье миди из твила Self-portrait с черным поясом на талии. Супруга кронпринца Хусейна распустила волосы, сделав укладку волнами, надела кольцо и браслет на запястье.

Принцесса Сальма, принцесса Раджва и королева Рания / © Instagram королевы Рании

Напомним, недавно мы показывали, какой лук принцесса Раджва выбрала для встречи с принцем и принцессой Уэльскими в Виндзоре.