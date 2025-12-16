В компании любимых внуков: королева Сильвия показала, как они украсили елку во дворце

Королева Сильвия / © Associated Press

Королева Сильвия так любит это мероприятие, что без колебаний сама его проводит. И в этом году оно было особенно значимым, поскольку включало в себя новое событие — первое Рождество для девятой внучки королевы — принцессы Инес — дочери сына королевы Карла Филиппа и принцессы Софии.

«В этом году рождественские елки в Королевский дворец доставили студенты-лесоводы из Умео!», — написано в подписи под опубликованным видео, на котором королева Сильвия вместе с внуками наряжает елку.

Королева Сильвия с внучкой принцессой Инес / © Шведская королевская семья/Instagram

Каждый декабрь, на протяжении многих лет, студенты факультета сельскохозяйственной инженерии Умеоского университета доставляли ели в Королевский дворец для украшения различных комнат и залов официальной резиденции монарха. И каждый год один из членов королевской семьи, вместе с некоторыми из самых юных членов двора, отвечал за их получение. Но уже некоторое время королева Сильвия взяла на себя эту традицию, воспользовавшись случаем, чтобы окружить себя всеми своими внуками, создав таким образом прекрасный семейный портрет перед Рождеством.

Кстати, старшая из внучек королевы — принцесса Эстель, которая однажды станет королевой, заметно подросла, ей вот-вот исполнится 14 лет, а она уже выше своей бабушки Сильвии.

Напомним, на днях принцесса София и принц Карл Филипп поделились милым видео всех своих детей показав, как они зажигают третью свечу Адвента.