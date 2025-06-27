В компании мужа и детей: княгиня Шарлин посетила торжественное мероприятие

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

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Их Высочества князь Альбер II, княгиня Шарлин и их дети присутствовали на благословении Святого Причастия в Палатинской капелле, которое провел Его Превосходительство Монсеньор Доминик-Мари Давид, архиепископ Монако.

Затем Княжеская семья наблюдала за сжиганием традиционного «Батафоегу» на Дворцовой площади. Огонь Святого Иоанна, символизирующий летнее солнцестояние, празднуется фольклорной группой «La Palladienne de Monaco» танцами вокруг костра.

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Их Высочества Князь и Княгиня и их дети разделили эту церемонию с большой и преданной аудиторией, — сообщает княжеский дворец.

Княгиня Шарлин появилась на публике в синем платье без воротника, ее волосы были собраны в прическу, на лице был легкий макияж, а в ушах — серьги с бриллиантами.

Князь Альбер II также облачился в синий костюм, голубую рубашку и галстук в принт, как и его сын принц Жак. А вот дочь княжеской четы — принцесса Габриэлла — была в нежном молочном платье с прозрачными рукавами, а волосы собрала в низкий хвост.

Напомним, недавно княгиня Шарлин и князь Альбер посетили вместе церемонию закрытия 64-го Телевизионного фестиваля в Монте-Карло, где Шарлин появилась в небесно-голубом платье с американской проймой.

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Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images