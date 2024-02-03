В компании мужа и детей: княгиня Шарлин сходила на баскетбол

Княжеская пара была запечатлена во время матча 25-го тура регулярного сезона Евролиги Turkish Airlines между "Монако" и "Фенербахче Беко Стамбул" в зале "Гастон Медесин" в Монте-Карло.

Шарлин была в белом свитере с высокой горловиной, поверх которого надела бежевую толстовку с капюшоном Louis Vuitton и была в черных брюках. Княгиня сделала красивую укладку и макияж, надела большие серьги-кольца, а на ее пальце сверкало помолвочное кольцо с крупным бриллиантом, которое принцесса носит не так уж и часто.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Getty Images

Князь Альбер был одет в пиджак и брюки, белую рубашку и красный галстук. Вместе с супругами были и их двое детей – принц Жак и принцесса Габриэлла. Девочка стояла рядом с мамой и улыбалась, наблюдая за игрой. Она была в черной кофте и джинсах. Ее брат принц Жак сидел чуть позади и также был одет в черную кофту.

Княгиня Шарлин / Фото: Getty Images

Напомним, на днях стало известно, о разводе другой монакской пары.

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