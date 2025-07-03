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В компании однокурсников: принцесса Леонор была запечатлена в порту Эль-Мусель
Испанская принцесса Леонор прибыла на учебном судне «Хуан Себастьян де Элькано» в порт Эль-Мусель в Хихоне.
Мы можем увидеть новые фото принцессы Астурийской, которыми также поделились в Instagram испанской королевской семьи.
На Леонор одета белая военном-морская форма и головной убор, как и на других ее однокурсниках.
Дворец поделился, что Леонор в составе гардемаринской комиссии, назначенной ей по заходу учебного судна «Хуан Себастьян де Элькано» в Хихоне, посетила Морской спасательный центр Ховельянос, где получила от директора Хулиана Камуса инструктаж о функциях центра в чрезвычайных ситуациях на море, безопасности и борьбе с загрязнением моря.
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Затем им показали учебный симулятор и провели спасательную тренировку.
Напомним, 19-летняя принцесса Леонор идет стопами своего отца короля Филиппа VI, продолжая обучаться военному делу. Ожидается, что в августе принцесса присоединится к своей семья в отпуске в Пальма-де-Майорке.