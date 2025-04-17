В компании принца Уильяма: беременная герцогиня Вестминстерская с мужем сходила на футбольный матч

Хью и Оливия Гросвенор / © Getty Images

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Хью Гросвенор, герцог Вестминстерский, являкется хорошим другом принца Уильяма и крестным его старшего сына принца Джорджа. Принц Уэльский с сыном в этот день также присутствовали на матче.

Хью приехал со своей женой Оливией, о беременности которой стало известно не так давно. Они посетили четвертьфинал Лиги чемпионов «Астон Виллы» против «Пари Сен-Жермен» и попали под прицел фотографов на трибунах Villa Park в Бирмингеме.

Принц Уильям с сыном Джорджем / © Getty Images

Оливия была в черной короткой куртке с меховым воротником, ее живота было не видно. У нее были распущены длинные волосы, в ушах серьги-кольца и практически не было макияжа на лице.

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Напомним, Оливия и Хью поженились в июне 2024 года. Среди гостей на их свадьбе присутствовала принцесса Йоркская Евгения и принц Уильям. Принц Гарри тогда отказался приезжать из-за конфликтов с братом.

Хью и Оливия Гросвенор / © Getty Images

Отметим, что герцог Вестминстерский является крестным отцом не толкьо принца Джорджа (сына Уильяма), но и принца Арчи (сына Гарри).