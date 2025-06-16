ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
199
Время на прочтение
1 мин

В компании сыновей: принцесса Евгения опубликовала фото мужа Джека с их мальчиками

Принцесса Евгения поздравила своего мужа Джека Бруксбэнка с Днем отца и опубликовала несколько фотографий.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцесса Евгения с мужем Джеком

Принцесса Евгения с мужем Джеком / © Instagram принцессы Евгении

Принцесса Йоркская вчера отметила День отца, опубликовав в соцсетях несколько фотографий своего мужа Джека Бруксбэнка с их сыновьями — Августом и Эрнестом.

На одном из снимков Джек обнимает маленького Эрнеста лежа на диване, а в подписи написано: «Счастливого Дня отца!», а на другом фото Джек идет на пляж, одет в шерты и футболку и неся на руках двоих сыновей. Вероятно, фото было сделано в Потругалии, где семья имеет дом и часто бывает, поскольку у Бруксбэнка там бизнес.

Джек Бруксбэнк с сыном Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

Джек Бруксбэнк с сыном Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

Джек Бруксбэнк с сыновьями / © Instagram принцессы Евгении

Джек Бруксбэнк с сыновьями / © Instagram принцессы Евгении

Напомним, в День отца снимками в соцсетях также поделились Меган Маркл, Кенсингтонский и Букингемский дворцы. Каждый из них опубликовал особенные фото.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie