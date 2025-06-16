В компании сыновей: принцесса Евгения опубликовала фото мужа Джека с их мальчиками

Принцесса Евгения с мужем Джеком / © Instagram принцессы Евгении

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Принцесса Йоркская вчера отметила День отца, опубликовав в соцсетях несколько фотографий своего мужа Джека Бруксбэнка с их сыновьями — Августом и Эрнестом.

На одном из снимков Джек обнимает маленького Эрнеста лежа на диване, а в подписи написано: «Счастливого Дня отца!», а на другом фото Джек идет на пляж, одет в шерты и футболку и неся на руках двоих сыновей. Вероятно, фото было сделано в Потругалии, где семья имеет дом и часто бывает, поскольку у Бруксбэнка там бизнес.

Джек Бруксбэнк с сыном Эрнестом / © Instagram принцессы Евгении

Джек Бруксбэнк с сыновьями / © Instagram принцессы Евгении

Напомним, в День отца снимками в соцсетях также поделились Меган Маркл, Кенсингтонский и Букингемский дворцы. Каждый из них опубликовал особенные фото.

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