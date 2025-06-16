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В компании сыновей: принцесса Евгения опубликовала фото мужа Джека с их мальчиками
Принцесса Евгения поздравила своего мужа Джека Бруксбэнка с Днем отца и опубликовала несколько фотографий.
Принцесса Йоркская вчера отметила День отца, опубликовав в соцсетях несколько фотографий своего мужа Джека Бруксбэнка с их сыновьями — Августом и Эрнестом.
На одном из снимков Джек обнимает маленького Эрнеста лежа на диване, а в подписи написано: «Счастливого Дня отца!», а на другом фото Джек идет на пляж, одет в шерты и футболку и неся на руках двоих сыновей. Вероятно, фото было сделано в Потругалии, где семья имеет дом и часто бывает, поскольку у Бруксбэнка там бизнес.
Напомним, в День отца снимками в соцсетях также поделились Меган Маркл, Кенсингтонский и Букингемский дворцы. Каждый из них опубликовал особенные фото.