В компании звезд: Меган Маркл запечатлели на концерте Бейонсе

Меган Маркл, похоже, является настоящей фанаткой певицы Бейонсе.
В свой день рождения Бейонсе дала концерт, которые посетили многие известные люди, среди которых была и герцогиня Сассекская.
“Along with Hollywood royalty— Zendaya & Tom Holland…there was actual royalty singing along to “Cuff It” at the SoFi Stadium: super-fan the Duchess of Sussex joined Bey’s Destiny’s Child bandmate Kelly Rowland & Scandal star Kerry Washington in the crowd” https://t.co/66q2AltW8w— R.S. Locke / Royal Suitor (@royal_suitor) September 5, 2023
Меган развлекалась на концерте вместе с такими звездами, как Кэти Перри, Ким Кардашьян, Лиззо, Крисом Роком, Адель, джастином и Хейли Биберами и множеством других звезд, которые посетили мероприятие в честь 42-летнего дня рождения Бейонсе на стадионе SoFi.
На фото Меган запечатлена в компании Келли Роуленд и Кэрри Вашингтон. Одета герцогиня в черный топ и серебристую юбку, а ее длинные волосы были распущены и слегка уложены волнами.
@bopmgzn Only in Los Angeles lol #boptok #beyonce #renaissancetour ♬ CUFF IT - Beyoncé
Ранее на выходных, Меган и ее мужа принца Гарри тоже запечатлели на концерте Бейонсе. Они танцевали и целовались.
Напомним, ходят слухи, что герцогиня Сассекская завела новую страницу в Instagram и планирует зарабатывать на ней по миллиону долларов за пост. На блог уже подписалось 126 тысяч человек. Но, уверенны, когда герцогиня анонсирует это событие, подписчиков станет намного больше.
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