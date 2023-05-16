В канареечном жакете, брюках и кедах: стильный выход принцессы Уэльской

Кейт Миддлтон посетила Фонд Дамы Келли Холмс и встретилась с некоторыми молодыми людьми, которых поддерживает благотворительная организация, в Бате.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Фонд Дамы Келли Холмс — это благотворительная организация по развитию молодежи, основанная на вере в то, что каждому молодому человеку нужен чемпион. Организация ставит спортсменов мирового класса плечом к плечу с молодыми людьми, чтобы они передавали свое победное мышление и обеспечивают обучение и наставничество, помогая тем, кто сталкивается с трудностями, развивать навыки и уверенность, необходимые им для достижения успеха в образовании, работе и жизни.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская сегодня выглядит ярко. На встречу она приехала в канареечном жакете от LK Bennett, к нему подобрала молочно-белые брюки-дудочки со стрелками от Alexander McQueen, белый топ в рубчик от H&M и белые кеды бренда Veja. Талию Кейт подчеркивал белый пояс.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Она сделала легкий макияж, а ее парикмахер красиво ей уложил волосы. Недавно парикмахер принцессы поделился шестью секретами прически Кейт Миддлтон. В этот раз укладка тоже была идеальной с боковым пробором и легкими кудрями. В ушах у Ее Высочества были небольшие серьги от Emily Mortimer Jewellery, из украшений она добавила к образу лишь три своих кольца, которые всегда носит.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Недавно принцесса Уэльская в элегантном образе появилась на открытии финала "Евровидения", где выступила в поддержку Украины.

Принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

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