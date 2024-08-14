В конверте за 8 долларов: как коллекционер случайно приобрел редкую запись крещения короля Чарльза

Один американский коллекционер не мог поверить своей удаче, когда в его руки попали редкие кадры крещения короля Чарльза, которые он приобрел в комиссионном магазине всего за 8 долларов.

59-летний Рональд Бакстер был заинтригован, когда увидел немаркированный конверт, продававшийся всего за 8 долларов в комиссионном магазине в Южной Каролине, США. Мужчине было любопытно узнать, что же там внутри. Когда он пришел домой и открыл конверт, то обнаружил, что там находится фильм с церемонии крещения принца Уэльского Чарльза от 15 декабря 1948 года, нынешнего короля Чарльза, пишет express.co.uk.

Церемония крещения принца Чарльза, 15 декабря 1948 года, маленький принц на руках у своей бабушки Елизаветы / Фото: Getty Images

Крестили принца, когда ему был всего месяц. В фильме показаны четыре поколения монархов - королева Мария, король Георг VI, королева-мать Елизавета, королева Елизавета II и король Чарльз, а также принц Филипп, он стоит над своей сияющей женой, которая сидит, держа на руках их первенца Чарльза.

Церемония крещения принца Чарльза, 15 декабря 1948 года, маленький принц на руках у своей матери Елизаветы / Фото: Getty Images

Рональд, инженер из Чарльстона в Южной Каролине, говорит:

"Я открыл конверт, когда вернулся домой, и такой: "Ух ты!". Я был потрясен, увидев там королеву Елизавету и маленького короля Чарльза. Я поднес пленку к свету и подумал: "Боже, как она вообще оказалась там за 8 долларов?" Я никогда не смотрел это видео, я положил его обратно в конверт и с тех пор храню в надежном месте".

Церемония крещения принца Чарльза, 15 декабря 1948 года / Фото: Getty Images

И добавляет, что надеется продать фильм тому, кто предложит самую высокую цену.

Напомним, ранее мы показывали вам, как крестили принца Чарльза в Букингемском дворце.

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