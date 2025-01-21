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В копии культового платья Одри Хепберн и в бриллиантах: Иванка Трамп очаровала образом на инаугурационном балу

В копии культового платья Одри Хепберн и в бриллиантах: Иванка Трамп очаровала образом на инаугурационном балу

Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Старшая дочь Дональда Трампа повторила образ Одри Хепберн из фильма "Сабрина".

После инаугурации президента США Дональда Трампа ночью состоялся традиционный балл инаугурации в Вашингтоне. В нем приняли участие Дональд Трамп с супругой Меланией и другие члены семьи, среди которых была и его старшая дочь Иванка Трамп с мужем Джаредом Кушнером.

Джаред Кушнер и Иванка Трамп / © Associated Press
Джаред Кушнер и Иванка Трамп / Фото: Associated Press
Иванка Трамп на инаугурационном балу / © Getty Images
Иванка Трамп на инаугурационном балу / Фото: Getty Images

Иванка очаровала своим красивым образом, вдохновленным иконой стиля Одри Хепберн. На ней было белое платье без бретелек от Модного дома Givenchy. Наряд был украшен черной цветочной вышивкой и имел пышную юбку с черным асимметричным подолом с рюшами.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

Этот наряд является копией культового платья-бюстье со съемным шлейфом, вышитого вручную черным шелком, который создал французский дизайнер Юбер де Живанши для роли Одри Хепберн в фильме "Сабрина" 1954 года. Именно такой силуэт платьев уже многие годы пользуется популярностью среди невест.

Платье, в котором Одри Хепберн снялась в фильме
Платье, в котором Одри Хепберн снялась в фильме "Сабрина" 1954 года / Фото: Getty Images

Кстати, Хепберн долгое время была для Иванки настоящим источником вдохновения. Кроме легкого изящества и безупречного стиля, Одри была также символом мужества, стойкости и доброты. Именно такие качества демонстрирует и Иванка.

Аутфит дочь президента гармонично дополнила черными оперными перчатками и черными остроносыми туфлями.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп

На шее у Иванки красовалось роскошное бриллиантовое ожерелье от Leviev, а в ушах – изысканные серьги в виде цветов от того же бренда. Элегантная прическа и макияж с акцентом на глазах завершили лук дочери Трампа.

Иванка Трамп / © Instagram Иванки Трамп
Иванка Трамп / Фото: Instagram Иванки Трамп
Инаугурационный бал / © Getty Images
Инаугурационный бал / Фото: Getty Images

Напомним, Иванка Трамп на инаугурационную церемонию отца приехала в элегантном изумрудном наряде, шляпке и с сумкой Christian Dior.

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