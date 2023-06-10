В кораллах и с флагом Украины на груди: образ вице-премьер-министра Канады Христи Фриланд в Киеве

10 июня премьер-министр Канады Джастин Трюдо прибыл в Киев с официальным визитом. Политика заметили в центре города вместе с вице-премьер-министром и министром финансов Христей Фриланд.

Христя Фриланд и Джастин Трюдо / Фото: Associated Press

Женщина является важной фигурой в канадской политике и имеет украинское происхождение - ее мать Галина Хомяк была украинкой по происхождению и дочерью украинского журналиста Михаила Хомяка, родилась после войны в Германии в лагере для беженцев. Сама же Христя родилась уже в Канаде, в городе Пис-Ривер.

Женщина имеет активную проукраинскую позицию, что продемонстрировала своим образом - она надела синее платье футляр, которое дополнила сине-желтой лентой в виде украинского флага и роскошными кораллами на шее, состоящими из нескольких нитей.

Христя Фриланд и Джастин Трюдо / Фото: Associated Press

Завершали образ жакет в цвет платья и черные балетки.

Христя Фриланд и Джастин Трюдо / Фото: Associated Press

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