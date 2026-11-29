Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приняла участие в саммите ЕС в Брюсселе. Политик появилась там в жакете кораллово-розового оттенка, который сочетала с белой рубашкой и классическими черными брюками с черным кожаным ремнем.

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

На жакете был прикреплен небольшой круглый значок. Обута она была в черные туфли на невысоких каблуках с золотистым металлическим декором.

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Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Урсула, как обычно, сделала аккуратную объемную прическу, нанесла макияж с розовой помадой, украсила шею цепочкой с жемчужинами, а уши — серьгами-гвоздиками с черными камнями.

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Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Напомним, Урсула фон дер Ляйен в жакетке бордового цвета и белой блузке с складками появилась на заседании в Брюсселе.

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