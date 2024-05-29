В коралловом костюме и с брошкой: японская принцесса Како повторила знаменитый образ принцессы Дианы

Девушка отправлялась в Грецию с официальным визитом по случаю 125-летия дипломатических отношений между Японией и Грецией. В Греции Како посетила Акрополь в Афинах, где совершила пешеходную экскурсию по Эрехтейону и Парфенону, а также встретилась с официальными лицами страны.

На принцессе был костюм состоящий из юбки и жакета кораллового цвета. Носила она его в сочетании с белой блузой, золотой брошкой и белыми туфлями на каблуках. Дополняли образ како также белые перчатки небольшой клатч в руках.

Костюм который она носила был ее любимого фасона - принцесса часто появляется в подобных на официальных мероприятиях. Также она сделал простую прическу с собранными назад волосами и простой легкий макияж.

Принцесса Како / Фото: Getty Images

Но этот коралловый лук Како напомнил нам образ еще одной известной принцессы - Дианы Уэльской. В день свадьбы в 1981 году уже после церемонии Диана переоделась в коралловый костюм от бренда Bellville Sassoon. Папарацци сделали кадры на станции Ромси в Хэмпшире перед отъездом в свадебное путешествие в Гибралтар на Королевской яхте "Британия".

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

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