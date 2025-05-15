В коралловом костюме и с крокодиловой сумкой: королева Матильда отправилась в поездку с мужем

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

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В Сен-Юбере монарх и его супруга посетили базилику и узнали больше о реконструкции Дворца аббатов. Затем король и королева встретились с населением на площади перед базиликой.

Королева Матильда сегодня выбрала для появления на публике нежный коралловый костюм, который состоял из блузы с объемными рукавами и широких брюк со стрелками. Матильда обула нюдовые туфли-лодочки, а в руках держала небольшую сумку из кожи крокодила на короткой ручке.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

У нее была фирменная укладка, легкий макияж на лице, а в ушах серьги-висюльки. Король Филипп облачился в темно-серый костюм, белую рубашку и розовый галстук в принт.

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На днях королева посетила академическую сессию в честь 10-летия Центра матери и ребенка королевы Матильды в Университетской больнице Антверпена, где с ее платьем произошел небольшой конфуз.

Королева Матильда / © Getty Images