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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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В коралловом костюме и с крокодиловой сумкой: королева Матильда отправилась в поездку с мужем

Король Филипп и королева Матильда посещают провинцию Люксембург.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда и король Филипп

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

В Сен-Юбере монарх и его супруга посетили базилику и узнали больше о реконструкции Дворца аббатов. Затем король и королева встретились с населением на площади перед базиликой.

Королева Матильда сегодня выбрала для появления на публике нежный коралловый костюм, который состоял из блузы с объемными рукавами и широких брюк со стрелками. Матильда обула нюдовые туфли-лодочки, а в руках держала небольшую сумку из кожи крокодила на короткой ручке.

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images

У нее была фирменная укладка, легкий макияж на лице, а в ушах серьги-висюльки. Король Филипп облачился в темно-серый костюм, белую рубашку и розовый галстук в принт.

На днях королева посетила академическую сессию в честь 10-летия Центра матери и ребенка королевы Матильды в Университетской больнице Антверпена, где с ее платьем произошел небольшой конфуз.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

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