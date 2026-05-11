В коралловом костюме и с любимой сумкой в руках: королева Матильда приехала с визитом в Турцию

Королева Матильда / © Getty Images

Ее Величество позировала для фотографов во время визита на площадь Ортакей в Стамбуле в первый день экономической миссии Бельгии в Турцию. Королева Матильда пробудет в стране четыре дня.

Королева Матильда, впервые возглавлявшая подобную миссию от имени своего мужа, короля Филиппа, и выбрала для этого случая струящийся коралловый наряд, мгновенно освеживший ее внешний вид.

Ансамбль, состоял из блузки с высоким воротником и слегка пышными рукавами, и прямых брюк-палаццо от Natan. Туфли-лодочки телесного цвета, сумочка в тон Giorgio Armani и серьги-висюльки Sezane завершили элегантный образ королевы. Ее светлые волосы были уложены с мягким объемом и зачесанными набок, на лице был легкий макияж.

Реджеп Эрдоган и первая леди Эмине Эрдоган с королевой Матильдой / © Getty Images

Позже королева Матильда встретилась с президентом Турции Реджепом Эрдоганом и первой леди Эмине Эрдоган во дворце Долмабахче в Стамбуле. На этой встрече королева появилась в белом трикотажном платье-миди из кружева, светлых туфлях-лодочках и с сумкой Christian Dior на короткой ручке.

