В коралловом костюме и в окружении детей: королева Летиция на церемонии

Супруги приехали в город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, чтобы председательствовать на вручении Национальной премии в области инноваций и дизайна 2023 года в здании Miller Building.

Летиция сегодня появилась на публике в брючном костюме от своего любимого бренда Hugo Boss кораллового оттенка, под жакет королева надела белую блузку с круглым вырезом и плиссированной тканью сверху.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Обута Ее Величество была в туфли-слингбэки нюдового цвета на невысоких каблуках от Magrit, а дополнила образ серьгами от P de Paola из позолоченного серебра и своим кольцом Coreterno.

На мероприятии также присутствовал ее муж король Филипп VI, он был в сером костюме в клетку, рубашке и с галстуком. Также на фото можно увидеть, как собравшаяся публика и, в частности, дети тепло приветствовали Летицию и обнимали ее, а королева отвечала взаимностью.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На этом мероприятии Летиция появилась без сумки, а ранее, напомним, мы рассказывали вам о ее любимых моделях и о том, что королева носит в своей сумке.

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