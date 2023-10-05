В коралловом костюме и замшевых туфлях: красивый образ жены премьер-министра Великобритании

Акшата Мурти в деловом костюме поддержала мужа во время его выступления на конференции.
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил на ежегодной конференции Консервативной партии в конференц-комплексе Manchester Central в Манчестере. Вместе с ним была его поддерживавшая его жена Акшата Мурти.
Акшата выглядела эффектно. На ней был костюм кораллового цвета, состоявший из приталенного жакета с бежево-черными пуговицами и прямых брюк со стрелками.
Наряд она скомбинировала с черными замшевыми туфлями на стойких каблуках. Мурти сделала укладку с локонами и нежный макияж. В ушах у нее были золотые серьги-кольца.
Сунак был одет в черный костюм, белую рубашку, черно-белый галстук с принтом и черные туфли.
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