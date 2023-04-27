В коралловом костюме в клетку: кронпринцесса Виктория выбрала яркий лук для выхода в свет

Вчера Ее Высочество кронпринцесса Виктория посетила Северный саммит по пищевым отходам в Стокгольме. На мероприятие она приехала в коралловом брючном костюме в клетку от бренда By Malina, под жакетом была белая шелковая блузка, а обута она была в коричневые ботинки на каблуках от Ralph Lauren.

Виктория держала в руках букет цветов, у нее на запястьях было несколько браслетов и часы, а ногти были с тем же маникюром, что и несколько дней назад. Очевидно, принцесса еще не успела доехать до мастера, чтобы освежить его.

Очень тонкая золотая цепочка была на шее у кронпринцессы, волосы она собрала в классический низкий пучок и сделала легкий дневной макияж.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

Напомним, на днях кронпринцесса Виктория посетила Королевский музыкальный колледж в Стокгольме, где появилась в голубом блейзере от ANDIATA, под которым была синяя блузка, и прямых брюках.

Кронпринцесса Виктория / Фото: Getty Images

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