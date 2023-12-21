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В коралловом мини-платье и жемчугах: эффектный образ пресс-секретаря Байдена

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В коралловом мини-платье и жемчугах: эффектный образ пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Карин Жан-Пьер любит яркие цвета, которые охотно добавляет в свои деловые образы.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приняла участие в очередном брифинге в Вашингтоне.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Перед журналистами она предстала в коралловом мини-платье, сверху которого надела белый жакет.

Карин Жан-Пьер / © Getty Images
Карин Жан-Пьер / Фото: Getty Images

Свой аутфит Карин дополнила элегантным жемчужным ожерельем, серьгами-пусетами из жемчуга, часами и браслетом. Фирменные кудри, макияж с персиковыми тенями и красный маникюр завершили лук Жан-Пьер.

Карин Жан-Пьер / © Associated Press
Карин Жан-Пьер / Фото: Associated Press

Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла на работу в желтом трикотажном костюме и зеленом жакете.

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Дата публикации
Просмотры
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