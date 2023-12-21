В коралловом мини-платье и жемчугах: эффектный образ пресс-секретаря Байдена

Карин Жан-Пьер любит яркие цвета, которые охотно добавляет в свои деловые образы.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер приняла участие в очередном брифинге в Вашингтоне.
Перед журналистами она предстала в коралловом мини-платье, сверху которого надела белый жакет.
Свой аутфит Карин дополнила элегантным жемчужным ожерельем, серьгами-пусетами из жемчуга, часами и браслетом. Фирменные кудри, макияж с персиковыми тенями и красный маникюр завершили лук Жан-Пьер.
Напомним, ранее Карин Жан-Пьер пришла на работу в желтом трикотажном костюме и зеленом жакете.
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