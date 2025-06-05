В коралловом наряде и жемчужных украшениях: изысканную принцессу Како сфотографировали в аэропорту

Принцесса Како / © Getty Images

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Фотографы запечатлели принцессу Како в аэропорту Нарита вблизи Токио. Ее Величество шла на самолет, чтобы отправиться с официальным визитом в Бразилию. Она примет участие в мероприятиях по случаю 130-летия дипломатических отношений между Японией и Бразилией.

Принцесса выглядела нежно и изысканно. На ней был белый топ и элегантный костюм кораллового цвета, состоявший из приталенного жакета без воротника и пуговиц, украшенный поясом-бантом, и юбки А-силуэта длиной чуть ниже колен.

Принцесса Како / © Getty Images

Принцесса обула белые туфли на стойких невысоких каблуках, как этого требует королевский протокол, и дополнила образ белыми перчатками и белым кожаным клатчем.

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У нее была аккуратная прическа и макияж в естественных нюдовых оттенках: принцесса слегка подвела глаза черным карандашом, сделала нежные румяна и нанесла на губы матовую помаду розово-персикового тона. Свой образ Како завершила жемчужными украшениями с золотом.

Напомним, принцесса Како на торжественной церемонии во Всемирном розовом саду Гифу появилась в светло-голубом платье с длинными рукавами и плиссированной юбкой.