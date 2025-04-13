В коралловом пальто и лодочках: элегантная королева Матильда на мероприятии

Королева Матильда / © Getty Images

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Ее Величество нанесла визит в Solidarité Logement (Дом проекта Léon) в Икселе, ассоциацию, которая стремится содействовать психосоциальной интеграции молодых людей в переходный период.

Матильда выглядела элегантно и была одета в коралловое пальто и черные классические брюки со стрелками, а также обута в туфли-лодочки на каблуках, подобранные под цвет пальто. В руках у королевы был клатч, на шее платок в принт под которым виднелся белый топ. Также Матильда сделала укладку и надела крупные серьги в уши.

© Getty Images

Напомним, недавно мы показывали другой стильный лук Матильды в синем брючном костюме, который она сочетала с туфлями-лодочками и ярким шелковым шарфом от бренда Giorgio Armani, стоимостью почти 30 тысяч гривен.

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Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда и король Филипп / © Getty Images