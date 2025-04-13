- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 1 мин
В коралловом пальто и лодочках: элегантная королева Матильда на мероприятии
Королева Бельгии на днях исполняла свои королевские обязанности в Брюсселе.
Ее Величество нанесла визит в Solidarité Logement (Дом проекта Léon) в Икселе, ассоциацию, которая стремится содействовать психосоциальной интеграции молодых людей в переходный период.
Матильда выглядела элегантно и была одета в коралловое пальто и черные классические брюки со стрелками, а также обута в туфли-лодочки на каблуках, подобранные под цвет пальто. В руках у королевы был клатч, на шее платок в принт под которым виднелся белый топ. Также Матильда сделала укладку и надела крупные серьги в уши.
Напомним, недавно мы показывали другой стильный лук Матильды в синем брючном костюме, который она сочетала с туфлями-лодочками и ярким шелковым шарфом от бренда Giorgio Armani, стоимостью почти 30 тысяч гривен.