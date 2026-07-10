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В коралловом платье и белом жакете: супруга канцлера Германии вышла из самолета в ярком наряде
Шарлотта Мерц удачно сочетала коралловый и белый цвета в своем аутфите.
Фотографы запечатлели канцлера Германии Фридриха Мерца вместе с женой Шарлоттой, когда они прибыли в Турцию для участия в 36-м саммите НАТО.
Для перелета Шарлотта выбрала элегантный летний образ. На ней было платье-футляр кораллового оттенка длиной до колена и со складками на вырезе. Сверху она надела классический однобортный белый жакет приталенного силуэта с одной пуговицей.
Образ госпожа Мерц дополнила замшевыми красными туфлями на устойчивых каблуках и белой сумкой с золотой фурнитурой. Она сделала аккуратную укладку боб-каре и макияж с акцентом на коралловой помаде. На шее у нее было золотое колье с большим камнем, а на руках — часы с коричневым кожаным ремешком и золотая цепочка.