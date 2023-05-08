В коралловом платье и с сумкой за 15 тысяч долларов: герцогиня Эдинбургская Софи на концерте в Лондоне

Образ был простым, но разнообразила она его очень дорогими аксессуарами.

На следующий день после официальной коронации, которая состоялась в субботу, 6 мая, король Чарльз III и королева Камилла вместе с другими членами королевской семьи посетили коронационный концерт в Виндзоре.

Герцогиня Эдинбургская Софи появилась на мероприятии со своей семьей: мужем Эдвардом, герцогом Эдинбургским, дочерью Луизой и сыном Джеймсом. Их сфотографировали на трибунах, когда они смотрели концерт, где ведущей была американская певица Кэти Перри.

На Софи в тот день было однотонное платье кораллового оттенка от бренда Beulah London. У наряда были расклешенные рукава и пуговицы на юбке.

Софи, герцогиня Эдинбургская и ее сын на коронационном концерте в Виндзоре / Фото: Associated Press

Наряд герцогиня дополнила лаконичной цепочкой, на которой висели подвески-буквы имен ее детей L и J.

Украшение Софи, герцогини Эдинбургской / Фото: Associated Press

Также в ушах у нее были необычные серьги от Swarovski x Paul Andrew с камнями и запястье украшало несколько браслетов-цепочек.

Софи, герцогиня Эдинбургская на коронационном концерте в Виндзоре / Фото: Associated Press

Украшение Софи, герцогини Эдинбургской / Фото: Associated Press

Волосы Софи уложила в легкие волны и сделала лаконичный макияж. Также в руке у нее был клатч из кожи питона от Sophie Habsburg, стоимость такого аксессуара не маленькая и составляет 15 796 долларов.

Софи, герцогиня Эдинбургская на коронационном концерте в Виндзоре / Фото: Associated Press

Сумка Софи, герцогини Эдинбургской

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