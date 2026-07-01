В коралловом платье-накидке с золотой брошью: великая герцогиня Стефания на встрече с Макронами

Великая герцогиня Стефания и Брижит Макрон / © Getty Images

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Наследная великая герцогиня Люксембурга Стефания вместе со своим мужем, наследным великим герцогом Гийомом, прибыла с официальным визитом в Париж. У Елисейского дворца их приветствовали президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон.

Гийом и Стефания Люксембургские, супруги Макроны / © Getty Images

Для этого мероприятия принцесса выбрала эффектное платье длины миди насыщенного кораллового оттенка. Наряд имел асимметричную накидку, спадающую с одного плеча, и декоративную золотую брошь, ставшую главным акцентом наряда.

К платью Стефания подобрала замшевые туфли в тон на шпильках, бежевый клатч-конверт и лаконичные украшения — жемчужные серьги, золотую цепочку, часы с коричневым ремешком и кольца с бриллиантами.

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Великая герцогиня Стефания и Брижит Макрон / © Getty Images

Принцесса уложила волосы в мягкую напособранную прическу с легким объемом, нанесла нежный макияж и сделала красный маникюр.

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