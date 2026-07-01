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В коралловом платье-накидке с золотой брошью: великая герцогиня Стефания на встрече с Макронами
Стефания Люксембургская выбрала для мероприятия яркий и элегантный образ.
Наследная великая герцогиня Люксембурга Стефания вместе со своим мужем, наследным великим герцогом Гийомом, прибыла с официальным визитом в Париж. У Елисейского дворца их приветствовали президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон.
Для этого мероприятия принцесса выбрала эффектное платье длины миди насыщенного кораллового оттенка. Наряд имел асимметричную накидку, спадающую с одного плеча, и декоративную золотую брошь, ставшую главным акцентом наряда.
К платью Стефания подобрала замшевые туфли в тон на шпильках, бежевый клатч-конверт и лаконичные украшения — жемчужные серьги, золотую цепочку, часы с коричневым ремешком и кольца с бриллиантами.
Принцесса уложила волосы в мягкую напособранную прическу с легким объемом, нанесла нежный макияж и сделала красный маникюр.