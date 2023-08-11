В коралловом платье с цветочным принтом: жена губернатора штата Юта на встрече с Байденом

Губернатор штата Юта Спенсер Кокс и его супруга Эбби Кокс встретились с президентом США Джо Байденом на базе международной охраны Роланда Р. Райта в Солт-Лейк-Сити.

Эбби Кокс продемонстрировала на встрече красивый женственный аутфит. На ней было платье кораллового оттенка с цветочным принтом и короткими рукавами.

Спенсер и Эбби Коксы и Джо Байден / Фото: Associated Press

Эбби сделала укладку с локонами, нежный макияж и украсила руку золотым браслетом.

Губернатор был одет в серый пиджак, белую рубашку и интересный золотой галстук с флористическим принтом.

На Байдене был темно-синий костюм, белая рубашка и разноцветный галстук с принтом.

Джо Байден / Фото: Associated Press

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