- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 251
- Время на прочтение
- 1 мин
В коралловом жакете и туфлях с золотой фурнитурой: Урсула фон дер Ляйен приехала на встречу с Трампом и Зеленским
Руководительница Еврокомиссии не боится ярких цветов в своих деловых образах.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в США на встречу с президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Выйдя из автомобиля на красной дорожке ее встретила руководитель государственного протокола Белого дома Моника Кроули.
Фон дер Ляйен выбрала для своего появления коралловый жакет без пуговиц, блузку в тон и классические черные брюки со стрелками. Наряд она скомбинировала с черными кожаными туфлями на устойчивых каблуках и с золотой фурнитурой.
У политика была аккуратная укладка и нежный макияж. Как всегда, Урсула завершила свой деловой лук любимыми украшениями: серьгами-гвоздиками с черными камнями и жемчужным ожерельем.
Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе появилась в нежно-лавандовом жакете без пуговиц и белом топе.