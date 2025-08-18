В коралловом жакете и туфлях с золотой фурнитурой: Урсула фон дер Ляйен приехала на встречу с Трампом и Зеленским

Урсула фон дер Ляйен / © Associated Press

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в США на встречу с президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Выйдя из автомобиля на красной дорожке ее встретила руководитель государственного протокола Белого дома Моника Кроули.

Фон дер Ляйен выбрала для своего появления коралловый жакет без пуговиц, блузку в тон и классические черные брюки со стрелками. Наряд она скомбинировала с черными кожаными туфлями на устойчивых каблуках и с золотой фурнитурой.

У политика была аккуратная укладка и нежный макияж. Как всегда, Урсула завершила свой деловой лук любимыми украшениями: серьгами-гвоздиками с черными камнями и жемчужным ожерельем.

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе появилась в нежно-лавандовом жакете без пуговиц и белом топе.