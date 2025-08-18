ТСН в социальных сетях

В коралловом жакете и туфлях с золотой фурнитурой: Урсула фон дер Ляйен приехала на встречу с Трампом и Зеленским

Руководительница Еврокомиссии не боится ярких цветов в своих деловых образах.

Автор публикации
Алина Онопа
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен приехала в США на встречу с президентами Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Выйдя из автомобиля на красной дорожке ее встретила руководитель государственного протокола Белого дома Моника Кроули.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен выбрала для своего появления коралловый жакет без пуговиц, блузку в тон и классические черные брюки со стрелками. Наряд она скомбинировала с черными кожаными туфлями на устойчивых каблуках и с золотой фурнитурой.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

У политика была аккуратная укладка и нежный макияж. Как всегда, Урсула завершила свой деловой лук любимыми украшениями: серьгами-гвоздиками с черными камнями и жемчужным ожерельем.

Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен

Напомним, Урсула фон дер Ляйен на встрече с Владимиром Зеленским в Брюсселе появилась в нежно-лавандовом жакете без пуговиц и белом топе.

