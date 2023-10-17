В коралловом жакете и жемчужном ожерелье: Урсула фон дер Ляйен выступила на пресс-конференции в Албании

Глава Еврокомиссии любит носить яркие жакеты.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила на пресс-конференции, которая состоялась после саммита лидеров Берлинского процесса в Тиране. В ней также приняли участие премьер-министр Албании Эдди Рама и канцлер Германии Олаф Шольц.
Там Урсула предстала в коралловом укороченном жакете без воротника, белой рубашке и прямых штанах со стрелками и поясом. Обута она была в черные туфли.
Свой деловой аутфит политик дополнила любимым ожерельем из жемчуга и серьгами-пусетами из жемчуга. Она сделала укладку с прикорневым объемом и легкий макияж.
Напомним, на саммите в Испании Урсула фон дер Ляйен появилась в голубой блузке с драпировкой, светло-голубом жакете без воротника и серых прямых штанах.
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