В кораловом платье и шляпе: герцогиня Эдинбургская блистала на садовой вечеринке с королем и королевой
Герцогиня Эдинбургская Софи вчера вместе с мужем принцем Эдвардом посетила первую в этом сезоне садовую вечеринку в Букингемском дворце.
61-летняя Софи выбрала для выхода в свет платье кораллового цвета от Beulah London, которое ранее уже носила. Она дополнила образ шляпой Jane Taylor London, туфлями Gianvito Rossi и клатчем-конвертом из рафии. Также герцогиня носила колье из розового золота Сhopard с бриллиантами и серьги Giulia Barela Jewelry.
Образ герцогини Эдинбургской получился очень нежным и весенним.
Также не менее элегантный лук выбрала для садовой вечеринки королева Камилла. Она была в нежно-голубом платье Fiona Сlare, шляпе от Philip Treacy с цветком и обула туфли от Chanel.