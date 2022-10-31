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В коричнево-белом платье и шляпе с вуалью: королева Максима с мужем-королем приехала в Грецию

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В коричнево-белом платье и шляпе с вуалью: королева Максима с мужем-королем приехала в Грецию

Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

Король и королева Нидерландов прибыли с официальным визитом в Грецию.

Сегодня королева Максима и король Виллем-Александр в сопровождении министра культуры Греции Лины Мендони посетили холм Акрополя в Афинах.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Associated Press
Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

Максима появилась на публике в коричнево-белом платье-миди от греческого бренда Zeus+Dione, белой шляпе-таблетке с вуалью от Philip Treacy и белых туфлях-лодочках в тон от Gianvito Rossi, которые она переобувала в балетки. Ее Величество взяла с собой белый клатч от Sophie Habsburg и белые перчатки, на груди у нее была пришпилена бриллиантово-жемчужная брошь, а в ушах были серьги-висюльки из жемчуга.

Королевская чета возложила венок к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма, а затем отправилась на личную встречу с президентом.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Associated Press
Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press
Королева Максима и король Виллем-Александр / © Associated Press
Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

Королева Максима и король Виллем-Александр проведут мероприятия в Афинах сегодня и завтра и посетят Салоники в среду.

Королева Максима и король Виллем-Александр / © Associated Press
Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press
Королева Максима и король Виллем-Александр / © Associated Press
Королева Максима и король Виллем-Александр / Фото: Associated Press

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